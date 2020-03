Restauranter: Det er spørgsmål om tid, før vi må lukke helt

- Der kommer ikke til at gå lang tid, før vi bliver bedt om at lukke helt.

At sushi i forvejen er en stor takeaway-spise er dog ingen redning for Oishii, der ligesom Italy Italy har oplevet et markant omsætningsfald, selvom der har været stigende efterspørgsel efter udbringning.

Ellers har Oishii begrænset færdselsområdet, så det kun er et bestemt område i restauranten, man må være på, men også indført mobilepay og opfordret medarbejderne til at spritte mere af.

- Jeg synes, folk har været gode til at forstå, at vi ikke har kunne tilbyde den normale service.

Også hos Oishii har der været stille, men det er snarere fordi, sushirestauranten allerede i sidste uge valgte at lukke ned for bordreservationer og servering i restauranten på i Sct. Hansgade.

Indehaveren mener dog, at der ikke kommer til at gå lang tid, før regeringen lukker det hele ned for at undgå smittespredning.

- - Hvis man kigger rundt i Europa, har andre lande også lukket restauranterne, så det er bare et spørgsmål om tid, før vi må gøre det samme, tror jeg, siger Lily Li, hvis forudsigelse bakkes op af Maurizio Monconi.

For sin forretning, men også familien, der bor i det røde område i den norditalienske provins Emilia-Romagna, håber han, at coronavirus er lige så sæsonbestemt som en almindelig vinterinfluenza.

- Vi må håbe, at det her ikke er noget, vi skal rette os efter resten af livet. Det ville være katastrofalt.