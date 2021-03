Birgit Johansen glæder sig over at være i gang igen og ser frem til, at renseriet er færdigrenoveret. Foto: Bodil Pinholt

Renseri har åbent igen

Ringsted - 10. marts 2021 kl. 12:31

Bodil Pinholt

Nu er der er atter gang i vaske- og rensemaskinerne i renseriet Top Rens i Sct. Hansgade 31 i Ringsted, efter at de har stået stille et stykke tid. Det skyldes, at der skete en omfattende vandskade for en måned siden.

Årsagen til vandskaden var et sprunget vandrør i lokalet over renseriet. Det medførte, at store mængder vand var trængt ned i renseriet, som derfor måtte lukke midlertidigt.

Skadeservicefirmaet, der arbejder på at udbedre vandskaden, mener dengang ikke, at Top Rens kunne være klar til at åbne igen før engang i maj, fordi alt var så gennemvådt.

Forsikringsselskabet mente imidlertid ikke, at renseriet skulle lukke helt.

- Når en rensemaskine kører, er der 30 graders varme i løbet af ingen tid, fortæller indehaver Birgit Johansen.

Det er også derfor, at forsikringsselskabet gerne ville have, at der kom gang i maskinerne hurtigst muligt. Det er med til at tørre.

Renoveringsarbejdet er nu så langt fremme, at væggene er ved at blive malet. I næste uge skal gulvet spartles, så der kan komme ny belægning på.

- Vi har åbent for indlevering, men det kan godt tage et par dage længere, siger Birgit Johansen.

- Jeg tror, at om 14 dage til 3 uger er vi færdige. Jeg tror, vi er oppe at køre normalt efter påske.

Birgit Johansen glæder sig til det bliver færdigt.

- Jeg tror, det bliver fint, selv om det har været en drøj omgang. Nu kan jeg se lys for enden af tunnelen, siger Birgit Johansen.

Foreløbig kører den ene rensemaskine. Birgit Johansen ved endnu ikke, om varmelegemet i den anden er beskadiget.

Så selv om der roder i renseriet, så er der åbent som normalt - mandag til torsdag klokken 9-17.30, fredag klokken 9-18 og lørdag fra 10-13.

Tirsdag i næste uge er der dog helt lukket, og det skyldes, at der kommer en gulvmand og spartler gulvet.