René var ikke meget for permanent og farve

Se billedserie 1. maj kan René Rindal fejre ti år med sin salon, Frisør René. Det bliver dog ikke markeret nu på grund af coronakrisen. Foto: Thomas Olsen

Ringsted - 28. april 2020 kl. 17:31 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da René Rindal gik på frisørskole for 30 år siden blev klassen spurgt, hvor mange, der ikke ville være frisør, og her rakte René hånden op.

Det var det med permanent og farve, han ikke havde lyst til at arbejde med.

Det blev dog alligevel frisørfaget, der blev René Rindals levevej, men han klipper og ordner ikke hår på piger og kvinder. Han har altid kun været herrefrisør, og det har han nu været i snart 30 år.

Første maj er en mærkedag for ham, for her har han haft sin egen salon, Frisør René, i Nørregade 9 i Ringsted, i 10 år.

Reception er udskudt Det var planen, at han skulle have fejret det med en reception på den runde dag, men det nu udskudt til den 1. august, hvis man ellers må samles til den tid.

1. august er også lidt af en mærkedag for René Rindal, for her er det 30 år siden hos Max Kristensen i Banegårdssalonen, der lå i Sjællandsgade overfor stationen.

René Rindal er klar til et par årtier mere. Selv om han ligger i en gade med 13-14 andre frisørsaloner på en forholdsvis kort strækning, så er der nok at lave.

- Jeg har næsten altid en uges ventetid, beretter René Rindal.

I øjeblikket er ventetiden dog noget længere. Efter en måneds coronalukning, så var der rift om tiderne, da regeringen gav frisørsaloner lov at åbne igen.

Der var så meget pres på bookingsystemet forrige fredag, da det blev åbnet, at systemet brød ned.

René Rindal har indtil videre inddraget sin fridag, mandag, for at få nedbragt ventetiden.

Langhårede skal derfor ikke regne med at kunne komme lige ind fra gaden og blive klippet. Det kan de i det hele taget aldrig.

Åbner tidligt på lørdage René Rindal har taget en tradition med fra sit lærested, og det er at åbne allerede klokken 7 lørdag morgen. Sjovt nok, har han aldrig haft huller i kalenderen så tidligt om morgenen.

Mange af salonens kunder er gengangere. René Rindal har kunder, som har fulgt ham hele vejen fra han var hos Max Kristensen - her var han i ni år. Siden var han hos Harry Hansen i Centrum-Frisøren i seks år og hos Tina Månsson i fire år.

Nogle bliver ved med at komme hos René Rindal, på trods de er flyttet fra byen. Der er blandt andet folk fra København, Jægerspris og sågar Samsø, der tager til frisør i Ringsted.

- Det er et skulderklap hver gang, siger René Rindal.

René Rindals læremester var konkurrencefrisør, og han var dygtig til at lære fra sig. Han har ikke selv været konkurrencefrisør, men han har taget ved lære og sætter en ære i at gøre sit arbejde ordentligt.

- Gør man ikke tingene ordentligt, så kommer folk ikke igen, sider René Rindal.

Hans vigtigste redskab er saksen. Trimmeren kommer kun frem, hvis noget skal klippes meget tæt.

Her inden jubilæet har Frisør René fået nye stole og salonen er blevet malet. Der er kommet et forårsgrønt skovlandskab op, som matcher de flotte grønne ventestole.

- Vi er en grøn salon, siger René Rindal og smiler.

Whisky ved disken At man er kommet i en herresalon kommer især til udtryk ved disken. Her er udstillet en række borgmesterwhiskyer. Ikke noget med shampoo og voks. Det er Skjold Burne, som udstiller disse specielle whiskyer, som alle har navn efter Ringsteds borgmestre fra 1802.

Foreløbig er der op til 1917, så det varer nok lidt, inden Henrik Hvidesten får sin whisky.

Frisør René har desuden, som noget nyt, fået et rigtig gammelt frisørskilt med et skrabefad. Det hænger dog ikke uden for salonen, for René Rindal barberer ikke, han nøjes med at svinge saksen i håret.