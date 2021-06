Lene Eilertsen er rektor på Midtsjællands Gymnasium, som er et ud af 25 gymnasier i de såkaldte afstandszoner eller tyndtbefolkede områder, der får glæde af minimumsloft og nye optagelsesprocedurer. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Rektor på lille gymnasium: Aftalen sikrer et godt fagligt og socialt miljø

Ringsted - 11. juni 2021 kl. 15:02 Af Nikolaj Kennov Rasmussen

Den nye gymnasieaftale kan få mange forskellige betydninger for landets gymnasier.

På Midtsjællands Gymnasium i Ringsted og Haslev glæder rektor Lene Eilertsen sig dog først og fremmest over udspillet - og vil gerne afvente med at tage fuldstændig stilling til det, før hun ser det effektueret i virkeligheden.

- Jeg tror, det er vigtigt at have gode gymnasialt tilbud i hele landet, men jeg tror også, det er vigtigt at forstå, at store og mindre gymnasier får forskellige læringsmiljøer, reflekterer Lene Eilertsen og slår fast:

- For vores vedkommende sikrer aftalen først og fremmest et godt fagligt og socialt miljø.

Ligger langt over loftet Efter sommerferien kan 260 førsteårselever se frem til tre års gymnasiegang på Midtsjællands Gymnasium i Ringsted og Haslev.

Optagelsen ligger derfor langt over minimumsloftet på 84 elever og tre klasser, som med den nye gymnasieaftale skal sikre gymnasier i tyndtbefolkede områder.

For gymnasier som Faaborg eller Tørring Gymnasium, der har et lavt elevoptag, kan det nye minimumsloft også få økonomisk betydning, fordi der gives taxametertilskud per gymnasieelev

- elevtallet styrer dog ikke økonomien på Midtsjællands Gymnasium, slår Lene Eilertsen fast:

- Den nye aftale og minimumsloftet gør udelukkende, at vi kan tilbyde forskellige studieretninger og tilbud, mens det sociale miljø selvfølgelig også bliver styrket, siger Lene Eilertsen og tilføjer:

- Vi er dog i forvejen et virkelig velkonsolideret gymnasium, så det er faktisk kun kapacitetsstyringen, der vil få mest betydning for os. De store gymnasier kan ikke længere sætte pres på os ved at udvide.

Faldende elevtal I de såkaldte afstandszoner - som Midtsjællands Gymnasium også ligger i - har 24 ud af 25 gymnasier samlet set oplevet et fald i tilgangen på 25 procent.

En rapport udarbejdet af Ringsted Kommune i 2021 viser, at 55,4 pct. og dermed langt over halvdelen af alle unge i 9. klasserne på Ringsteds folkeskoler har søgt en ungdomsuddannelse eller 10. klasse udenfor kommunegrænsen i 2021.

- Når jeg hører eleverne, hvorfor de vil noget andet end vores gymnasium, er det typisk, fordi det vil noget større og nyt, siger Lene Eilertsen, der arbejder på at synliggøre Midtsjællands Gymnasium i folkeskolen.

- Vi arbejder hele tiden på at gøre vores tilbud attraktivt og gøre det mere synligt. Vi er gået i dialog med folkeskolerne om, hvad der kan være af muligheder. Det kan være brobygningsforløb, men også mere præsentation af vores tilbud i udskolingsklasserne, siger Lene Eilertsen.

Transporttid, ikke afstand Med den nye aftale bliver det også transporttiden til gymnasiet, der afgør, hvem af eleverne der kommer ind, i modsætning til i dag, hvor der anvendes afstand, hvilket ikke tager højde for tog- eller busruter.

Af samme grund er Lene Eilertsen spændt på, hvordan aftalen vil blive reflekteret i virkeligheden. Det kan nemlig godt tage langt tid at komme til Haslev med offentlig transport, selv om man bor lige om hjørnet.

- Vi mener, at politikere skal være opmærksomme på at sikre god infrastruktur og transport. Vi er det lokale gymnasium, der leverer en god vare, men der skal også skabes bedre infrastruktur, hvis det skal hænge sammen, siger Lene Eilertsen og slutter:

- Jeg er enorm glad for, at der er kommet et politisk udspil, men nu venter vi bare spændt på, hvordan det tolkes i virkeligheden.