Rektor: I har været forsøgskaniner

Dimissionen på ZBC blev afviklet på en ny måde torsdag formiddag for at overholde coronarestriktionerne.

- Måske er du lettet, glad, fanden-i-voldsk, og mest af alt i humør til vild fest, men måske er du også let sørgmodig over, at noget er slut og lidt usikker på, hvad der nu skal ske eller ikke ske. For sådan er det tit, når man har nået et mål, man har sat sig, indledte hun sin tale.