Rekordmange gæster på Sporvejsmuseum

- Vi var først i tvivl, om vi overhovedet var kvalificeret til hjælpepakken, fordi vi troede, at den kun dækkede statstøttede museer, men en time efter, vi havde sendt ansøgningen afsted, fik vi grønt lys, siger museumsformanden, der skal langt tilbage for at mindes et ligeså stort fremmøde, nemlig ved åbningen i 1978.