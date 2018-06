Se billedserie Starten er gået og alle klovne og deres familie sætter i gang. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Rekordmange deltog i Klovneløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rekordmange deltog i Klovneløb

Ringsted - 10. juni 2018 kl. 15:10 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at støtte Danske Hospitalsklovne var der søndag arrangeret Klovneløb i Kværkeby. Løbet gik over al forventning.

- Der er mindst 380 tilmeldte. Det er rekord mange og 100 flere end sidste år, lød det glædestrålende fra en af arrangørerne, Anita Hass, da DAGBLADET besøgte Kværkeby Idrætsanlæg sammen med børn og voksne i alle aldre.

Klovneløbet er et familieløb, som alle kan deltage i. De allermindste havde i år deres egen ballonudsmykkede bane på selve idrætsanlægget. Resten af deltagerne tog ud på lidt længere ruter. Den korteste rute var på 2,5 kilometer. Derudover kunne man vælge mellem at løbe 5 kilometer eller 7,5 kilometer. Deltagerne fordelte sig over alle tre ruter.

- Min egen søn på otte år løber lige nu 7,5 kilometer sagde Anita Hass, der i dagens anledning var klædt i farvestrålende gevandter, til DAGBLADET Ringsted.

De fleste deltagere var desuden udsmykket med en postkasserød klovnenæse enten på selve næsen, i håret, på tøjet eller et andet sted på kroppen.

- Det er skønt, at så mange bakker op om løbet. Det gælder også overraskende mange lokale og større virksomheder, konstaterede Anita Hass og pegede over på en stor sponsorvæg.

Anita Hass selv har haft virkelig stor glæde af en hospitalsklovn, da hendes datter blev født to måneder for tidligt.

- Han var med til at holde humøret oppe, især for vores søn, der var tre et halvt år dengang. Alt var så trist, og man skulle hele tiden være stille, men så kom klovnen og livede os op, husker hun.

Dengang besluttede hun, at hun ville gøre en indsats for at støtte hospitalsklovnene. På længere sigt har hun en drøm om selv at uddanne sig til hospitalsklovn.

Læs mere i DAGBLADET Ringsted mandag.