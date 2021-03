Rekordhøj bundlinje hos virksomhed: 10 nye medarbejdere til lokalkontor

Corona har skabt stor økonomisk usikkerhed, men ikke hos COWI, der sidste år opnåede sit bedste driftsresultat nogensinde.

I 2020 leverede den store rådgivningsvirksomhed et resultat på 350 mio. kroner, hvilket er en fremgang på hele 65 pct. i forhold til året før. Det skriver COWI i en pressemeddelelse i dag mandag.

Den positive fremgang smitter også af på virksomhedens Ringsted-kontor, der netop har ansat 10 medarbejdere i lyset af en fyldt ordrebog. Laila Krytz, der er regionsdirektør for COWI Sjælland, begrunder de gode resultater med medarbejdernes og kundernes indsats:

- Corona har selvfølgelig gjort det til et udfordrende år for alle, men vi har formået at holde hjulene i gang sammen med vores kunder. Mine kollegaer har været utroligt gode til at omstille sig til en ny virkelighed og udvist en enorm vilje til at få tingene til at fungere, siger Laila Krytz i pressemeddelelsen.