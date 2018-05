Rejste 16.000 kilometer for at tage på skolebesøg eller Forskere fra Australien og Grønlands Universitet tog på skolebesøg

Se billedserie Hayley Dureau og Kevin Perry i Campusskolens bibliotek. I forbindelse med Hayley Dureaus besøg i Danmark, har hun også været på besøg hos blandt andet Danske Skoleelever og Fredensborg Gymnasium. Foto: Thomas Olsen

Ringsted - 03. maj 2018

Kan det australske skolesystem lære noget af danske uddannelsesinstitutioner. Spørger man forskeren og matematiklæreren Hayley Dureau fra Universitet i Melbourne, er svaret på det spørgsmål ja.

Hun har derfor taget den godt 16.000 kilometer lange tur fra Australien til Danmark og Ringsted, for at besøge nogle af Danmarks mange uddannelsesinstitutioner. Her vil hun se på, hvordan børn tager ansvar for egen læring og danske skolelærere arbejder i en hverdagen.

- Jeg fik et stipendium til at rejse hvilket som helst sted hen i verden og da mange andre anbefalede at tage til Danmark, valgte jeg at tage hertil. Det var også meget belejligt, da jeg i forvejen kendte en anden forsker, Kevin Perry, som boede her, fortæller hun. Kevin Perry er forsker tilknyttet Grønlands Universitet og har i en del år forsket i blandt andet børns trivsel og inklusion i folkeskolen.

Undersøgelsen af, hvordan man i Danmark arbejder på skolerne, bragte Hayley Dureau og Kevin Perry til to af Ringsted Kommunes skoler, Vigersted skole og Campusskolen.

I følge Hayley Dureau, er nogle af de største forskelle mellem danske og australske skoler, det forhold der er mellem lærere og eleverne.

- I Danmark er relationen mellem lærere og elever mindre formel. F.eks. kaldes lærerne ved fornavn, hvor jeg i Australien bliver kaldt miss Dureau af mine elever. I Danmark spørger eleverne også langt mere end i Australien og så har jeg lagt mærke til, at der er væsentligt mere plads til gruppearbejde, fortæller Hayley Dureau.

Særligt relationen mellem lærere og elever er noget, som Hayley Dureau finder interessant. Hun er ansvarlig for »Student Voice« på Mount Waverley Secondary College. »Student Voice« kan bedst beskrives som værende en sammenslutning af elever, hvis formål det er at have indflydelse på skolerne og undervisningen. Hayley Dureaus rolle er i den sammenhæng, at hjælpe eleverne med at formidle deres ønsker videre til skolen.

- De har f.eks. haft ønsker om, at lektierne hang bedre sammen med undervisningen i klasseværelserne, siger hun.

Mens der er mange positive ting ved det danske uddannelsessystem, så kunne man godt lave flere evalueringer af undervisningen.

- I Australien har vi en undervisningsevaluering som alle eleverne udfylder hvert halve år. I Danmark er undersøgelsen mere generel, mens den i Australien er møntet på de individuelle lærere, fortæller hun.

Hayley Dureau besøg i Danmark varer to uger og næste stop på hendes rejse rundt til landets uddannelsesinstitutioner, er på en skole i byen Skals, der ligger lidt over Viborg i Midtjylland.