Se billedserie Lars Nielsen med et glas whisky fra skotske Higland Park. Der skal smages på otte forskellige whiskyer ved smagningen den 30. marts. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Rejseforbud gav mulighed for whiskysmagning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rejseforbud gav mulighed for whiskysmagning

Ringsted - 13. marts 2020 kl. 09:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronavirus medfører masser af bøvl, aflysninger, rejseforbud, frygt og ærgrelser. Men der er også tilfælde, hvor der er kommet noget mere positivt ud af det.

Lars Nielsen i Skjold Burne kan således glæde sig over, at han har fået fat i en stor kapacitet indenfor whiskyområdet, danske Martin Markvardsen, til at komme at holde foredrag. Det gør han den 30. marts klokken 19 i butikken i Nørregade, om alt går vel.

Lars Nielsen vil holde antallet nede på 30 deltagere.

Skulle det ske ændringer i corona-situationen, som gør det nødvendigt at aflyse, så får folk selvfølgelig pengene tilbage.

Kort varsel

Når det lykkedes at få fat i Martin Markvardsen, så skyldes det, at han er i Danmark for tiden. Han skulle have været til Østen, men grundet rejseforbud, er han »strandet« her i landet. Derfor kunne det lade sig gøre at arrangerer whiskysmagning med ham med kort tids varsel.

- Det der gør det interessant at få fat på ham er, at vi kan ikke bare ringe og sige, kan vi få en smagning, for han har over 250 rejsedage om året, fortæller Lars Nielsen.

Derfor er han meget svær at få fat på.

Martin Markvardsen, der er blevet kåret som verdens bedste indenfor sit felt, arbejder for Ednington. Det er et firma, som flere whiskydestillerier, heriblandt skotske Higland Park, som Martin Markvardsen er Senior Brand Ambassador for.

Han har gennem årene stiftet bekendtskab med alle aspekter indenfor whiskyfremstilling. Han har besøgt samtlige destillerier i Skotland, har arbejdet på flere af dem.

- Det der gør det unikt er, at det er en dansker, at han er en af de bedste på sit felt, og han kan fortælle om det på dansk. Det er stort, siger Lars Nielsen.

- Det gør det super spændende, og han kan en masse historier, siger en glad vinhandler.

Ellers, når der er whiskysmagninger hos Skjold Burne, foregår det på engelsk.

Der skal smages på otte forskellige whiskyer, heriblandt tre nyheder.

Billetter sælges i butikken.

bodil