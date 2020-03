Regnslag, nytårsbriller og malermasker: LO Midtsjælland samler ind til plejecentre

- Vi kan ikke skaffe værnemidler i øjeblikket, for vi ligger i konkurrence med hele verden. Derfor sparer vi på dem, vi har, så godt som vi kan, og håber, at industrien kan hjælpe os, siger Social- og Sundhedscenterchef i Ringsted Kommune, Alice Morsbøl.

LO er en paraplyorganisation for en lang række fagforbund, herunder for en række håndværksfag og FOA, som repræsenterer blandt andre ansatte i sundhedssektoren.

- Vi hørte fra FOA, at de sundhedsansatte i marken står og mangler værnemidler. Derfor har vi startet en indsamling blandt virksomheder og private, som forhåbentlig kan hjælpe plejecentre og hjemmeplejen i Ringsted, siger Per Flor, der er formand for LO Midtsjælland.