Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) var i februar sidste år på besøg i Ringsted for at deltage i et borgermøde om det fremtidige tilbud om blodprøvetagning i Ringsted Kommune.

Regionen vil fortsætte med at tage blodprøver lokalt

Ringsted Kommune og Region Sjælland kan ifølge DAGBLADETS oplysninger ikke blive enige om prisen for at leje lokalerne i Knud Lavard Centret, og blandt andet derfor har regionen besluttet at lade prøvetagningen blive på sygehuset. Indtil videre.

Nu er det slået fast, at blodprøvetagningen fortsætter på Ringsted Sygehus. Emnet har længe været til debat, og tidligere er det blevet meldt ud, at funktionen skulle flytte til det kommunale sundhedshus i Knud Lavard Centret.

