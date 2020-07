Svend-Erik Jakobsen (th.) er begejstret over, at Red Barnet kan holde en lokal sommercamp i år. Til venstre ses byrådsmedlem Johnny Lundberg Dahlgaard (V). Foto: Hans-Jørgen Johansen

Red Barnet sender lokale børn på sommerlejr

- Vi er stolte over, at vi for første gang kan tilbyde børn fra vores fokusfamilier en sommerlejr med gode og dejlige oplevelser, siger formand for Red Barnet Ringsted Svend-Erik Jakobsen