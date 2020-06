Reception med coronaregler

- John Erik Jensen er en meget skattet medarbejder hos os og vi ville gerne have haft, at han havde været 49 år i stedet for på vej til 67. John har været utrolig loyal alle årene, og man kan altid regne med, at når man beder ham om en opgave, så løser han den til alles tilfredshed. Det er også derfor, at vi vælger at holde reception for ham, selv i coronatider, tilføjer regionsdirektøren.