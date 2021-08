Se billedserie Michael Sommer er bl.a. kendt fra reality-programmet "Gift ved første blik". Foto: DR

Send til din ven. X Artiklen: Reality-stjerne bliver bilforhandler: Det er en gammel ungdomsdrøm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Reality-stjerne bliver bilforhandler: Det er en gammel ungdomsdrøm

Ringsted - 28. august 2021 kl. 08:01 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Lige siden han som 10-årig satte sig op i en gokart og indledte en ti år lang karriere som professionel gokartkører, har Michael Sommer haft benzin i blodet. I 9. klasse ville reality-stjernen f.eks. uddanne sig til mekaniker, men endte med ikke at få lærepladsen, fordi han var for ung til at få kørekort. Nu tager han til genmæle.

- Nu vender jeg egentlig lidt tilbage til rødderne og min gamle ungdomsdrøm, der jo handler om biler og gokart, siger Michael Sommer, der med bilforretningen Car People Ringsted slutter ringen efter mange år som både reality-stjerne fra DR-programmet »Gift ved første blik«, iværksætter og social- og sundhedshjælper.

- Alt det er jeg dog ikke færdig med. Bilforretningen er bare en ekstra ting ovenpå alt det andet, jeg har gang i, siger han.

Åbnet, men ikke officielt Hen over sommeren overtog Michael Sommer og hans forretningspartner Ronnie Rosenkvist lokalerne på Sleipnersvej 14 i Ringsted, der tidligere har huset bilforhandleren Svend Åge Lassen.

Den 1. august slog Car People Ringsted dørene op for de første kunder. Og selv om der stadig mangler firmalogo og de sidste ting, før det ser helt officielt ud, står de allerede nu klar med nyere brugte og brugte biler til mestendels leasing, men også køb.

- Helt officielt åbner vi først til november, men det er kun, fordi vi mangler firmalogo på trøjen og butikken. Alle er velkomne til at kigge forbi og både se og prøve biler allerede nu, siger Michael Sommer og tilføjer, at bilforretningen også kommer til at deltage i Ringstednatten fredag den 3. september.

En del af kæden Bilforretningen er en del af kæden Car Group, der som det frie værksted og autoforhandler har 60 butikker fordelt i hele landet. Her kan man både købe og lease, og filosofien er, at hvis der er noget galt med bilen, kan man finde værksted og hjælp uanset tidspunkt og sted.

Car People Ringsted skiller sig dog også lidt ud med Michael Sommers gamle gokart-passion som bærende element.

- Udover bilforretningen har vi også gokart-butik, hvor vi sælger to modeller, en dansk og schweizisk. Så har vi Ringsted Bilpleje, som servicerer og polerer, og der er vist heller ikke mange, der kan sige at have et pladeværksted under samme tag, siger han entusiastisk.

Både Michael Sommer og Ronnie Rosenkvist bestræber sig også på at skille sig ud fra mængden af andre brugtbilsforhandlere ved at gøre tingene på en anden måde.

- Vi har færre mærker og et mere kræsent udvalg. Samtidig står bilerne ikke i en blandet bunke, men er sorteret efter mærke og modeller. Det er lidt en jungle hos andre brugtbilforhandlere, hvor der er for mange mærker udstillet for rodet, siger Michael Sommer og slår fast:

- Mercedes eller mazda? Vi kan bestille næsten alle biler hjem.

Åbner også hovedkontor Udover bilforretningen kommer lokalerne på Sleipnersvej også til at rumme Michael Sommers vikarbureau Vicar Group, som han driver sammen med Ronnie Rosenkvist.

- Det var faktisk ikke meningen, at vi skulle kaste os over bilforretning i første omgang. Først var vi på udkig efter et hovedkontor til Vicar Group og faldt over butikken i Ringsted. Da jeg var ude og se lokalet med min forretningspartner, sagde jeg til ham, at det var en flot forretning, og måske kunne man slå to virksomheder sammen, siger Michael Sommer, der privat bor på en landejendom i Gørlev imellem Slagelse og Kalundborg og glæder sig over at have fået kortere til arbejde.

- Jeg tror dog først og fremmest, vi faldt over lokalet på Sleipnersvej, men Ringsted ligger også rigtigt centralt i forhold til, hvor Vicar Group arbejder og har kommunale aftaler, siger han.

Bureau boomer Siden Michael Sommer selv stod med svaberen og gjorde rent for Holbæk Kommune, har Vicar Group knopskudt og har i dag aftaler med mange sjællandske kommuner.

- Vi har aftale med Holbæk, Odsherred, Sorø, Slagelse, Ringsted, Lejre, Albertslund, og så er vi ved at tage nogle nye kommuner ind, siger Michael Sommer, der med vikarbureauet både er til stede i sundhedssektoren og hotel- og restaurantbranchen.

En travl mand Selv om han påtænker selv at stå bag disken i Car People Ringsted, kommer han hverken til at skulke på det ene eller andet. Sideløbende med iværksætteriet og bilerne har han taget en uddannelse som social- og sundhedsassistent efter i mange år at have arbejdet som ufaglært.

Og det hele vil han rigtigt gerne dele med hele Danmark i et tv-program, som han er vant til det fra reality-programmer som »Gift ved første blik«, »Ex on the beach« og senest »Fanget i et farligt forhold« på TV2.

- Det er sjovt at lave tv. På en eller anden måde lærer jeg folk om noget. Jeg kunne godt tænke mig at hive seerne ind i min verden med iværksætteri.