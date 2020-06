Ungdomsskoleleder Helle Friis Mikkelsen ses her sammen med viceskoleleder Søren Lund Wollesen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Artiklen: Rapport: Unge ønsker et sted hvor de kan hænge ud

Rapport: Unge ønsker et sted hvor de kan hænge ud

Unge mellem 15 og 25 år savner et alsidigt ungdomshus, hvor de kan hænge ud. Det viser en ny rapport om unges behov for et nyt mødested midt i Ringsted. Den er udarbejdet af Ringsted Ungdomsskole og Ringsted Ungdomsforum på initiativ af Børne- og Undervisningsudvalget.