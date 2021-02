Hvis elever vil lære at køre i bil med automatgear har kørelærer Marianne Kugelmann, Kørelærernes Hus fået denne rappe Golf 5 R32, som skolevogn. Privat foto

Rap ny skolevogn med automatgear

Ringsted - 03. februar 2021 kl. 09:30 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Nu er det muligt at tage kørekort i bil med automatgear i Kørelærernes Hus. Køreskolen har fået en skolevogn med automatgear, som holder klar til at rulle ud, når Danmark åbner igen og køreskolerne genoptage undervisningen.

- Grunden til vi investerede i bil med automatgear er, at nu har regeringen været ude at sige, at vi i 2030 skal køre grønt i hybrid eller på el, fortæller ejer Marianne Kugelmann og fortsætter.

- Men de har ikke taget højde for, at alle grønne biler er med automatgear. De har ikke lavet kørekortbekendtgørelse om.

Det betyder, at de, der har taget kørekort til bil med automatgear, får en anmærkning i kørekortet om, de ikke må køre i bil med manuelt gear.

Marianne Kugelmann går og venter på, at det bliver lavet om.

- Salget af biler med automatgear har ligget på 13 procent, og det steg sidste år til 60 procent, oplyser Marianne Kugelmann.

- Det er helt klar en fordel for eleverne at køre automatgear. De skal ikke have så mange timer. Det bliver noget nemmere, når du ikke skal koncentrere sig om at finde koblingen og koblingspunktet.

Marianne Kugelmann har fået en lille smart Golf 5 R32. Det er en rigtig ræser med 250 hestekræfter og 6 cylinder. Det er noget, der taler til de hurtige drenge.

- Vi tænker, det er sjovt for dem, siger Marianne Kugelmann.

Hun vil hellere sidde ved siden af de unge, når de skal prøve en hurtig bil, end de skal prøve det på egen hånd.

- De skal mærke, at de kan accelerere op i fart, så de kan få respekt for det, siger Marianne Kugelmann

Så sidder hun klar til at påvirke dem til fornuftig kørsel, så ikke de kommer til at lave ulykker. Marianne Kugelmann er uddannet pædagog, så hun er overbevist om, at hun kan påvirke dem.

Til trods for, at den nye bil holder klar, så er det store spørgsmål, hvornår eleverne kan gå op til køreprøve i den.

Lige nu har Kørelærernes Hus 72 elever, som meldte sig til holdstart i december, januar og februar.

Dertil kommer de elever, som allerede er i gang med at tage køretimer, de skal også videre.

Kørelærernes Hus har fået aflyst omkring 50 køreprøver og omtrent det samme antal teoriprøver.

Der er elever, venter på at komme på køreteknisk anlæg i Sorø.

- Det er ikke det værste. Det er, at alle prøver, der ligger politiets regi, overgår til Færdselsstyrelsen per 1. oktober, fortæller Marianne Kugelmann.

De politisagkyndige har andre opgaver nu, så spørgsmålet er, hvor mange køreprøver køreskolerne får inden 1. oktober.

- Færdselsstyrelsen har lovet, at vi får tre gange mange sagkyndige som nu, siger Marianne Kugelmann, som alligevel er bekymret.

- Det værste er, at når Færdselsstyrelsen overtager køreprøverne, vil de nedlægge nogle prøvesteder. Vi frygter det bliver Ringsted, da det er et lille prøvested. Der er kun én sagkyndig på i Ringsted, meget få gange er der to, oplyser Marianne Kugelmann.

- Det bliver fuldstændig vanvittigt, med den pukkel vi har. Jeg er spændt på, om vi skal køre Ringstedelever til Næstved, Køge, Slagelse, som har mega lange ventetider.

Til trods for en kæmpepukkel af elever, så opfordrer Marianne Kugelmann kommende bilister til at melde sig til teoriholdene allerede nu. Der er i alt 13 kørelærer at fordele eleverne på.

De kan gå ind på Kørelærernes Hus' hjemmeside og melde sig til hold i marts og april, uden at det koster noget.

Marianne Kuglemann, der åbnede Kørelærernes hus for to år siden i Ringsted, og sidste år flyttede til større lokaler i Bananen, har været i branchen i 32 år. Det seneste år har været uden sidestykke med corona og nedlukning, og masser af unge venter på at få kørekort.