Foto: Jens Wollesen/ Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Ramte hoteller håber på en god sommer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ramte hoteller håber på en god sommer

Scandic Ringsted og Sørup Herregård har ikke mange gæster lige for tiden. Begge håber på, at det snart vender.

Ringsted - 28. juni 2020 kl. 17:22 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For få overnatninger og ingen bryllupper eller firmafester. Det er opskriften på den mavepine, hotelbranchen døjer med for tiden, ikke mindst i Ringsted, hvor ellers vidt forskellige Scandic og Sørup Herregård er fælles om at have for få gæster i kølvandet på coronakrisen.

På Scandic Ringsted er man dog fortrøstningsfuld efter at have haft åbent siden slutningen af april.

- Jeg vil sige, at vi er blevet positivt overraskede efter at have åbnet op igen, men det er selvfølgelig langt fra det samme, som det plejer at være. I forhold til sidste år er vi langt bagud, siger Ole Høgh, der er general manager, eller områdechef for Scandic-hotellerne i Roskilde og Ringsted.

- Belægningen var selvfølgelig ikke stor til at starte med, men nu er der kommet mere gang i mødemarkedet, og det påvirker os i en positiv retning, siger han og tilføjer:

- Vi har dage, hvor belægningen er rigtigt fin, men hverken vores restaurant eller kongrescenteret ved siden af er åbnet op, og det er selvfølgelig som en konsekvens deraf, siger Ole Høgh.

Ros til ny direktør Områdechefen er stærkt tilfreds med indsatsen fra hoteldirektør Lykke Brinkløv, der tiltrådte stillingen 14 dage, inden regeringen lukkede landet ned.

- Jeg må tage hatten af for Lykke (Brinkløv). Hun har gjort et fantastisk stykke arbejde i lyset af, at hun blev ansat uden erfaring fra hotelbranchen og havnede i den værste krise i branchens historie, siger Ole Høgh og tilføjer:

- Hun har taget det i stiv arm.

Foto: Jens Wollesen

billede Også på Sørup Herregård forsøger man at tage det i stiv arm. Også selvom det er svært.

- Sommersæsonen plejer at være vores allerstørste sæson, hvor vi har bryllupper og firmafester hver weekend. Det har vi intet af nu, siger Christopher Christiansen, direktør for Sørup Herregård, og tilføjer:

- Vi ser frem til august, hvor der er lidt mere aktivitet, men lige nu handler det om at få nogle af de danskere, der skal holde ferie hjemme, forbi på herregårdsferie, siger han.

Sørup Herregård vil forsøge at tiltrække flere gæster igennem annoncering, opslag på sociale medier og generel omtale, men der ligger et kæmpe stykke arbejde i at komme tilbage, mener hoteldirektøren.

- Vi er blevet pressede til at gentænke nogle ting, men samtidig er efterspørgslen så lille, at det ikke gør den store forskel, siger Christopher Christiansen.

Ser frem Sørup Herregård har fortsat hjemsendt ca. halvdelen af arbejdsstyrken på 30-35 medarbejdere. Selvom hotellet har modtaget lønkompensationspakker, er det ikke nok til at kunne klare sig igennem året med et positivt bundresultat.

- Vi ligger stadig på 20 procent af den vanlige belægning, så nu lever vi udelukkende af korte ophold og forretningsrejsende, siger han og tilføjer: - Men vi ser fremad og håber på en god sommer.