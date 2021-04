Se billedserie Der skal blandt andet arbejdes med det store udeområde langs med Tværallé. Her bliver der bedre plads ti aktiviteter, når hovedindgangen og hovedparten af parkeringspladserne flyttes om på den anden side af sportscenteret. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Rammerne for udeareal er på plads

Ringsted - 21. april 2021

Ringsted Sport Center er nu et skridt tættere på en udviklingsplan for sine udendørs arealer. På tirsdagens udvalgsmøde i Kultur- og Fritidsudvalget besluttede udvalget at godkende de fremlagte overordnede principper og rammer for det videre arbejde med udendørsarealerne.

Det betyder, at arbejdet nu kan gå videre med at udarbejde den endelige udviklingsplan, som Byrådet forventeligt skal træffe beslutning om i juni 2021.

- På vegne af Kultur- og Fritidsudvalget vil jeg gerne sige tak for alle de input, der er blevet sendt til udformningen af udviklingsplanen. Det er jo fantastisk med så stor interesse for sport- og idrætslivet i Ringsted, at det har kunnet blive til over 90 bidrag. De overordnede rammer og principper, der er blevet tegnet, ser rigtig spændende ud for mange forskellige idrætsudøvere, og udvalget glæder sig til at se det endelige materiale, når det er færdigt, siger udvalgsformand Daniel Nørhave (DF) i en pressemeddelelse.

En af grundstenene i udviklingen af udearealerne er at øge muligheden for, at flere borgere i kommunen kan være fysisk aktive. Faciliteterne skal være en forbedring for det stærke og forankrede foreningsliv ved Ringsted Sport Center, men de skal også være attraktive for institutioner, selvorganiserede grupper og enkeltpersoner.

Området skal udvikles til at være en endnu mere integreret del af Ringsted By og et aktiv for borgere, der ønsker at udfolde sig fysisk. Udviklingsplanen skal være med til at skabe de bedste betingelser for, at disse mål kan realiseres, når faciliteterne engang står færdige.

Over 90 forslag

Baggrunden for arbejdet er en analyse af de mere end 90 indkomne forslag fra foreninger, borgere og andre interesserede.

På tværs af de mange forslag er der identificeret seks kategorier, som samtidig definerer aktivitetsområderne i disponeringsforslaget. De seks kategorier er bold, sand, asfalt, løb/styrke/OCR, ketcher samt vand.

I inddragelsesforløbet har projektgruppen været i dialog med flere af interessenterne, og idéer og forslag er blevet drøftet og kvalificeret med hjælp fra DGI.

Undervejs i processen har der været fokus på at skabe rammerne for flerfunktionelle facilitetsmuligheder, så flest muligt kan få glæde af de faciliteter, der etableres med tiden.

Ud over de sportslige aktiviteter er der også taget højde for ønsker om at skabe rammer for fællesskab, men også legepladser, rekvisit-rum, parkeringspladser, etablering af stibelysning på anlægget og nabohensyn er vigtige elementer.

Projektet kan følges via www.ringsted.dk/rsc, hvor der også er link til den foreløbigt godkendte disponeringsplan.