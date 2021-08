Cykelløbet Kids Tour kommer til Ringsted lørdag den 28. august. Pr-foto

Send til din ven. X Artiklen: Ræs af sted som en ægte cykelstjerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ræs af sted som en ægte cykelstjerne

Ringsted - 24. august 2021 kl. 05:59 Kontakt redaktionen

Der skal trædes i pedalerne, når Danmarks store cykelløb for børn kommer til byen. Ringsted er en af i alt 14 værtsbyer for cykelbegivenheden, Kids Tour, der byder børn i alderen 3-10 år og deres forældre velkommen til en dag fyldt med cykelsjov og aktiviteter for hele familien.

Ruten er én kilometer og er sikkert skærmet for trafikken. Børnene cykler ruten forskellige antal omgange alt efter deres alder.

Mødested er Nørregade 4, og der vil hele dagen være aktiviteter og underholdning i området. Besøg for eksempel trafiklegepladsen og få et personligt cykelkørekort, deltag i konkurrencer, lær om første-hjælp i førstehjælpsskolen, prøv de sjove aktivitetsbaner, hoppeborg og meget mere.

Danske børn bevæger sig generelt for lidt, og netop den udvikling er noget, Kids Tour vil være med til vende. Ved at deltage i Kids Tour lærer børnene om trafiksikkerhed samtidig med, at de dyrker motion. Arrangementet er derfor både lærerigt og en oplagt mulighed for at få mere bevægelse ind i barnets hverdag, mener Henriette Madsen, generalsekretær hos Børneulykkesfonden i en pressemeddelelse.

- Med Kids Tour kommer børnene ud i flok og mærker glæden ved at motionere og være aktive sammen på en sjov måde. I Børneulykkesfonden ønsker vi, at flere børn benytter cyklen som transportmiddel, og vi håber, at cykelarrangementer som dette kan være med til at få flere børn til at opleve glæden ved at cykle, udtaler Henriette Madsen.

Kids Tour arrangeres i samarbejde med Momentcph og Børneulykkesfonden. Hyundai er hovedsponsor på cykelløbet. Al salg af startnumre går ubeskåret til Børneulykkesfonden for blandt andet at fremme fondens arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark og nedbringe antallet af børneulykker i trafikken.

Tilmelding og yderligere oplysninger på www.kidstour.dk. Alle tilmeldte børn får et startnummer, en goodiebag fyldt med lækkerier og en medalje, når målstregen er krydset.

Eventpladsen åbner klokken 10.00. Starttiderne for cykelløbet er klokken 12.00 for 3-4 år, klokken 12.30 for 5-6 år, klokken 13.00 for 6-8 år og klokken 13.30 for 9-10 år.

Løbenumre kan afhentes fredag den 27. august klokken 13.00-16.00 hos Hyundai Ringsted, Haslevvej 12.