Se billedserie Ringsted Radiomuseum flyttede ind i sine nuværende lokaler i Sct. Hansgade i 2013. Her ses leder af museet Bjarne Dahlin Nielsen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Radiomuseum skruer op for håbet på trods af en svær coronatid

Ringsted - 23. juli 2021 kl. 11:14 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

Ringsted Radiomuseum drives udelukkende på frivillighed og økonomisk bistand fra kommunen.

Derfor har det været en ekstra hård tid for nichemuseet under corona:

- Uha, lyder den umiddelbare reaktion fra Bjarne Dahlin Nielsen, som er leder af museet med adresse i Sct. Hansgade gennem 50 år.

- Det siger sig selv, vi har været lukket i Gud ved hvor mange omgange. Det er næsten ikke til at forholde sig til, at et museum baseret på frivillighed har været lukket ned på den måde. Det har været næsten umuligt at have med at gøre, fortsætter han.

Faldende besøgstal, men..

- Vores besøgstal har i de foregående otte sæsoner ligget med et gennemsnit på 1700-1800 om året. Vi har mistet 1000 gæster om året de sidste to coronaår, og det kommer nok ikke til at ændre sig så meget. Vores problem er, at vi ikke har nogle udendørsaktiviteter, og det gør, at alt har skullet foregå med afstand, begrænsninger og så videre. Der er heller ingen turister, og det betyder, at vi mister rundt regnet halvdelen af vores gæster, forklarer Bjarne Dahlin Nielsen.

På trods af de dystre meldinger kan lederen trods alt ane et håb.

Normalt har museet nemlig kun åbent om søndagen, men for at lokke flere gæster til har man tænkt ud af boksen, hvilket har givet pote:

- Det går bedre nu, for vi har åbnet for besøgsgrupper efter aftale på alle hverdage. Den løsning har vi valgt frem for bare at sidde og glo. Det giver faktisk lige så mange besøgene, som vi har på søndage. Vi ligger mellem 40 og 50 besøgene om ugen.

- Jeg ser positivt på det, fordi vi kan mærke, at de gæster der kommer, trods alt er glade. Det er op ad bakke det hele, men jeg er positiv og glad over at have et så flot museum i Ringsted. Man kan så ikke gøre så meget ved det her, og det gælder for alle museer i Danmark, lyder det videre fra Bjarne Dahlin Nielsen, inden han bemærker:

- Og så springer vi op på cyklen og er der, hvor der er behov for os.

- Denne sommer har vi leveret til fire-fem danske film, og det giver os jo lidt omtale og penge. Det er vi jo lykkelige over, for det giver os nok at lave. Hvert år holder vi også loppemarked og auktion, som også giver lidt. Vi får 50.000 kroner fra Ringsted Kommune om året, og der er faste omkostninger på 200.000 kroner om måneden, men vi skal klare os. Vi yder en ekstra indsats og sparer, hvor vi kan, så det hele kan løbe rundt, afslutter han.

Du finder Ringsted Radiomuseum på adressen Sct. Hansgade 34. Man kører med udstillingen »Knud Old Radios, perioden 1920 - 1930«. Museet har åbent fast på søndage fra klokken 11 til 16 og efter aftale på hverdage, som man kan sætte i stand via leder Bjarne Dahlin Nielsen på telefonnummeret 21 27 22 53.