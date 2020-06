Radiomuseet åbner med nye udstillinger

Udstillingen rummer fem nye danske temaer: 200 året for H. C. Ørsted/elektromagnetismen, 100 året for de første danske radiolamper, 100 året for den første danske selvbygger-radio, 60-året for B&O's stereogrammofon og FM-transistorradio samt 50 året for DR's indførelse af farvefjernsyn.