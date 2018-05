Radikale Venstre skal finde ny kandidat til Folketinget

Radikale Venstres Ringstedkreds har mandag holdt årsmøde i Sorø. På mødet berettede kredsformand Aksel Appel, Ringsted om et roligt arbejdsår. Han forventede til gengæld, at det kommende arbejdsår vil blive travlt, da det kan forventes, at der skal holdes valg til Folketinget inden næste årsmøde.

Formanden kunne endvidere oplyse, at kredsen skal i gang med at finde ny Folketingskandidat, fordi Jan Heidebo, Jystrup, ikke længere ønsker at kandidere på grund af travlhed i sin private virksomhed. Jan Heidebo blev takket for sit virke som kandidat, og der blev udtrykt meget tilfredshed med hans evner til at oplyse om Radikale Venstres politik.