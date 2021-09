Radikale Venstre genvælger spidskandidat

- Jeg har som formand for Klima- og Miljøudvalget været med til at sætte en grøn retning for Ringsted Kommune. Det arbejde er dog langt fra slut og jeg vil også meget gerne fortsætte indsatsen for bl.a. at få etableret en naturpark i kommunen. Trafiksikkerhed er et emne som optager mange borgere og selvom vi i Ringsted Kommune allerede har fokus på de udfordringer, der er rundt omkring i kommunen, så vil jeg - hvis jeg får en ny fireårig periode - kæmpe hårdt for at sætte endnu mere ind på dette område, siger Torben Lollike.