Rådyr på motorvejen sendte fire bilister i asfalten

Et rådyr, der løb ud foran en bil på motorvejen ved nær afkørsel 35 ved Ringsted blev årsagen til at bilisten og tre efterfølgende biler kørte galt.

Rækken af uheld, der ikke førte til nogen personskader, begyndte med at bilist nummer et påkørte rådyret og derfor standsede. Det opdagede bilist nummer to ikke og kørte derfor ind i den første bil bagfra.

Den tredje bilist havde set, at noget var galt og ville derfor køre langsomt forbi uheldsstedet, men en fjerde bilist kom bagfra med så megen fart, at den heller ikke kunne nå at standse i tid og kører derfor ind i bil nummer tre.