Se billedserie Der har vist sig at være et behov for Katrine Jensens arbejde som borgerrådgiver i Ringsted Kommune. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Rådgiver får mere fleksibilitet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rådgiver får mere fleksibilitet

Ringsted - 17. februar 2020 kl. 05:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange borgere benytter borgerrådgiveren i Ringsted Kommune, men det er ikke særligt mange borgere, der benytter muligheden for at bruge træffetiden på Ringsted Bibliotek & Borgerservice om tirsdagen. Det viser en optælling i forbindelse med borgerrådgiverens halvårsstatus til byrådet.

For at sikre, at tiden til funktionen bliver mere effektiv, har byrådet besluttet at ophæve borgerrådgiverens træffetid på Ringsted Bibliotek & Borgerservice.

Der ændres ikke i borgernes mulighed for at møde borgerrådgiveren, der stadig kan kontaktes per telefon, mail eller ved personligt fremmøde på alle hverdage.

Mere effektivitet

Hvis borgerne ønsker et møde på Ringsted Bibliotek & Borgerservice, kan det fortsat ske efter aftale.

- Jeg vil gerne møde borgerne der, hvor det giver mening, og hvor de har brug for at møde mig. Der har ikke været en særlig stor søgning til træffetiden på biblioteket, så derfor synes jeg, det er godt, at byrådet understøtter muligheden for, at borgerrådgiver-funktionen kan blive mere effektiv for de borgere, der benytter den, siger borgerådgiver Katrine Jensen i en pressemeddelelse.

Borgerne kan fortsat møde borgerrådgiveren på rådhuset i hverdage i tidsrummet mellem klokken 10 og 15 ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse.

Glade politikere

Da borgerrådgiverens halvårsstatus blev fremlagt på seneste byrådsmøde, var der stor begejstring fir hendes arbejde.

- Jeg medgiver, at jeg var lidt skeptisk, da vi ansatte en borgerrådgiver, men jeg kan nu konstatere, at de borgere, der benytter hende, har gavn af det og vi sikrer læring af det. Alt i alt var indførelsen af en borgerrådgivning en god ide, sagde borgmester Henrik Hvidesten (V).

Forslaget kom i sin tid fra Enhedslisten og Henrik Kjær er begejstret for det foreløbige udbytte.

- Vi vil godt kvittere for et godt stykke arbejde, og det er fint, at organisationen har taget så godt imod borgerrådgiveren, sagde han i byrådssalen.

Her blev det også fremlagt, at borgerrådgiveren i den kommende periode har tre fokuspunkter på baggrund af flere henvendelser om samme problematikker men på forskellige områder. De tre punkter er:

1. Krav om skriftlige ansøgninger.

2. Borgernes tilkendegivelser om frygt for at klage.

3. Vejledningsforpligtelsen på tværgående niveau.

I perioden siden 1. august 2019 har 55 borgere og brugere henvendt sig til borgerrådgiveren, hvilket er det samme som ved seneste halvårsstatus. Der blev modtaget 111 klageforhold fra borgere og brugere af Ringsted Kommune.