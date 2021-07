Se billedserie Bjarne Baisner rammer den rigtige Queen-lyd. Foto: Heidi Taymyr Foto: Heidi Taymyr

Publikum sang med på Queen Machine

Ringsted - 02. juli 2021 kl. 15:06 Kontakt redaktionen

Queen Machine startede sommertouren i Randers den 11. juni, men det var først da bandet spillede på Valdemarscenen i Ringsted den 1. juli, det fik lov til at høre publikum synge med.

- Vi har glædet os SÅ meget til det her, sagde Queen Machines forsanger Bjarke Baisner. Bandet har ikke hørt publikum synge med siden marts sidste år, og lige så meget som publikum havde glædet sig til at høre Queen Machine, havde Queen Machine glædet sig til at høre publikum. Og det fik de så absolut lov til, for publikum sang med, hver gang de fik mulighed for det.

Med Bjarke Baisners store vokal og aldrig svigtende måde at portrættere Freddy Mercury på, gav det særdeles veloplagte band en fantastisk og endnu en gang autentisk koncert med de mange skønne Queen-numre.

It's a kind of magic, når de fem bandmedlemmer Bjarke Baisner, Jens Lunde, Paolo Torquati, Henrik Østergaard og Peter Jeppesen optræden på scenen, og derfor absolut ikke uden grund, at de ofte bliver betegnet som et af de bedste tribute-bands i Europa.

- Det var en meget vellykket aften, sagde Ringsted Kongrescenters direktør Marius Byriel, der ikke alene kunne glæde sig over at bandet, publikum og arrangementet som helhed var vellykket, men også at der - til trods for dårlige odds fra morgenstunden - endnu en gang var tørvejr over Valdemar scenen og pladsen foran.

Ringsted Kongrescenter byder på yderligere to koncerter på Valdemar scenen. Den 15. juli klokken 19.30 spiller Carl Emil & Love Shop og den 18. august klokken 20.00 går Anders Blichfeldt på scenen.