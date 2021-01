Psykoterapeut Christina Dilling Munk, der har mange års erfaring i at arbejde med mennesker, er flyttet til Ringsted og åbner klinik i Sct. Hansgade. Pr-foto Foto: Klaus Dilling Munk

Psykoterapeut har fokus på et bedre mentalt helbred

Ringsted - 06. januar 2021

Samfundet i dag er i konstant forandring, Mange bliver mødt med forventninger om at kunne omstille sig, optimere arbejdsindsatsen og vi skal helst kunne have mange bolde i luften på én gang. Hvis ikke man kan det, kan det gå ud over ens trivsel.

Psykoterapeut Christina Dilling Munk - Mental Sundhed står klar med værktøjer, der kan støtte og hjælpe folk til at mestre de udfordringer, de står overfor og, hvordan de kommer videre.

Christina Dilling Munk er Cand mag i psykologi og sundhed og psykoterapeut MPF. Hun er netop flyttet til Ringsted og åbner nu klinik i Sct. Hansgade.

I mere end 20 år har Christina Dilling Munk arbejdet med mennesker og har 15 års erfaring i ledelse og i mental sundhedsfremme. Hun har blandt andet været leder i socialpsykiatrien i Tårnby og er ekstern lektor på RUC i sundhedsfremme.

For to år siden sprang Christina Dilling Munk ud som selvstændig. Hun tilbyder individuel terapi samt par- og familieterapi. Hun henvender sig også til erhvervslivet med mindfulness og mestring, superviseion på bosteder og plejehjem, så personalet kan håndtere de svære borgere, og holder kurser i mental sundhed.

Christina Dilling Munk har desuden taget en uddannelse i dialektisk adfærdsterapi samt ekstrauddannelse i borderline.

Christina Dilling Munk fokuserer på, at klienten får et bedre mentalt helbred, så der opleves sammenhæng og mod til at leve et godt liv. Hvordan mestrer man det, hvordan kommer man videre, hvordan sætter man det ind i sit eget betingelsesfelt, så man får kontrol i sit eget liv.

Via samtaler, coaching og mental træning støtter Christina Dilling Munk klienten i at skabe sit liv med et styrket selvværd.

Hun har skabt resultater ved at øge den mentale sundhed gennem sunde processer. Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor klienten oplever manglende mening, livsglæde og overskud til at møde hverdagens udfordringer, konflikter, stress, angst, tristhed og belastninger.

Parterapi kan hjælpe, hvor almindelige par er kommet ud i krise med hinanden og gerne vil finde sammen igen.

Christina Dilling Munk har også par, der kommer, selv om de har besluttet at gå fra hinanden. De søger hjælp, fordi de gerne vil komme bedst muligt ud af parforholdet.

Familieterapi, hvor forældre og barn kommer for at få løst konflikter med nære relationer, har Christina Dilling Munk også.

Familiekonstellationer kan være forskellige i dag fra dengang, vi havde kernefamilier. Det kan for eksempel være familier med sammenbragte børn.

Christina Dilling Munk ser i dag, at selv om børnene flytter hjemmefra, så vil forældre og børn gerne hinanden.

- Der er en anden samhørighed i dag. Man vil gerne håndtere familielivet og bevare nærheden, siger Christina Dilling Munk.

Et forløb hos Christina Dilling Munk ser ofte således ud, at folk går 5-10 gange intensivt og fortsætter så hver tredje måned og til slut hvert halve år.

- Min hensigt er, at folk kommer videre, siger Christina Dilling Munk.

Det er ikke tilstrækkeligt, at klienter sidder og taler med psykoterapeuten. De skal ud af rummet.

Her i disse coronatider laver Christina Dilling Munk meget online sessioner.

Det er muligt at booke tid på telefon 22 89 91 18, christina@dilling.dk eller www.dilling.dk.