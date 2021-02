Annette Gaard, Chefpsykolog hos Aleris-Hamlet, deler sine bedste råd til coronatrætte danskere. Pr-foto

Psykologens seks råd til coronatrætte danskere

Ringsted - 21. februar 2021 kl. 11:33 Kontakt redaktionen

Ventetiden kan skabe en følelse af håbløshed, og vores begrænsede sociale kontakt fremkalder, hvad Chefpsykolog Annette Gaard kalder »social sult«.

Det er ikke kun danskernes fysiske helbred, der kan blive belastet, når Covid-19 rammer. Også vores psykiske helbred kommer under pres, når vi isoleres derhjemme, og fremtiden kan virke usikker.

Psykologer landet over har haft ekstra travlt, og en ny rapport fra Dansk Psykologforening viser, at hver tredje psykolog oplever et øget antal henvisninger af borgere, som er ramt af psykiske udfordringer i relation til coronasituationen.

- Under første bølge i foråret blev vi alle ramt af realitetschok, og vi indså, at en tryg hverdag hurtigt kan vende rundt. Men mange formåede også at holde fast i de gode tanker og finde måder, hvor vi sammen kunne komme igennem den svære tid. I sommer fik vi et glimt af håb, da samfundet igen åbnede op, og vi kunne vende tilbage til store dele af en normal hverdag og trække vejret igen, fortæller Annette Gaard, chefpsykolog hos Aleris-Hamlet, i en pressemeddelelse.

- Det spirende håb i løbet af sommeren betød også, at anden bølge i efteråret ramte ekstra hårdt. Dét håb, der blev tændt i sommermånederne, blev hurtigt slukket igen, og mange følte sig isolerede og udtrættede. Det blev sværere at holde fast ved de gode tiltag.

Ventetid er værst

I juleferien blev Danmark endnu en gang helt lukket ned, og restriktioner bliver forlænget igen og igen. Annette Gaard fremhæver, at ventetid er menneskets værste vilkår, og den manglende kontrol og slutdato skaber en følelse af håbløshed.

- Når vi sidder isoleret på hjemmekontoret og ikke kan mødes med hverken kollegaer eller venner, suppleres håbløsheden med Qsocial sult«. Det må ikke forveksles med ensomhed, der er en mere varig tilstand, som kræver aktiv forandring for at ændre sig. Social sult er en midlertidig tilstand for eksempel som et resultat af de nuværende restriktioner.

Social sult kan dog udvikle sig til ensomhed, hvis man ikke gør noget aktivt, påpeger Annette Gaard.