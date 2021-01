Provst: Det enkelte sogn bestemmer

Provst i Ringsted-Sorø Provsti, Lars Poulsen, oplyser, at det er op til de enkelte sogne at beslutte, hvad der skal ske med forårets konfirmationer.

- Jeg har ingen holdning til, hvad de enkelte sogne konkluderer, men vi er enige om, præsterne imellem, at man melder det ud til familierne, så de får at vide, hvad man tænker lokalt. Nogle steder har man konsekvent valgt at flytte det hele til efter sommer, og andre steder tilbydes der alternative datoer i sensommeren, siger Lars Poulsen.

Provsten lægger vægt på, at de nuværende coronarestriktioner komplicerer muligheden for at afvikle konfirmationer, men at det kan godt lade sig gøre.