Se billedserie Annette Kjølby kæmper for at bevare naturområdet ved ådalen. Foto: Annette Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Protester mod boligbyggeri i naturskønt område Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Protester mod boligbyggeri i naturskønt område

Ringsted - 29. september 2021 kl. 14:58 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Et muligt boligområde med 100 parcelhuse bliver mødt af protester.

Området er udpeget af Ringsted Kommune som en del af Kommuneplan 2021. Det drejer sig om Område 5, som er placeret i den vestlige del af byen ved Torpet lige ved naturperlen Ringsted Ådal.

Ringsted Kommune sendte kommuneplanen i høring 9. juni, og kort før høringsfristens udløb 1. oktober vælter det ind med protester.

Det oplyser 50-årige Annette Kjølby, som har taget initiativ til en underskriftsindsamling imod kommuneplanen. Hun har boet på Havemøllevej 28 siden 2003 og flyttede til området netop på grund af den naturskønne ådal.

- Det er noget af det, der gør Ringsted attraktiv, at vi netop har sådan en perle. Det vil være ærgerligt for os, der bruger området rigtig meget, hvis man bygger på det område, som kan ses fra ådalen, siger Annette Kjølby.

Onsdag formiddag er der samlet op mod 200 underskrifter fra borgere, som alle appellerer til, at kommunen laver planerne om.

Største kvalitet ved byen Annette Kjølby vil formentlig ikke få udsigten fra sin egen matrikel forpurret af et eventuelt parcelhusbyggeri, men hele herlighedsværdien i ådalen vil blive berørt, mener hun.

- Man kommer til at se på huse i horisonten i stedet for det landlige som nu. Det giver slet ikke den samme rekreative naturoplevelse, og det vil være et kæmpe tab for et skønt område, der for mig er den største kvalitet ved Ringsted, siger Annette Kjølby.

Hun bliver bakket op af Stine Brøndum Andersen, som er medunderskriver på protesten.

Kunne have været et fedt projekt

Den 42-årige læge kritiserer kommunen for at putte med kommuneplanen.

- Min oplevelse er, at planerne bliver trukket ned over hovederne på folk. Det kunne have været et fedt projekt, men nu risikerer det at ende med at blive et projekt med modstand, siger Stine Brøndum Andersen, som flyttede til Ringsted tidligere på året.

Hun opfordrer folk til at sende høringssvar til kommunen, selv om det er ved at være sidste chance for at blive hørt.

- Det er vigtigt, at der bliver gjort så meget som muligt opmærksom på det. Kommunen har lavet nogle Facebook-opslag i sommerferien, men de direkte berørte mennesker har ikke fået nogle personlige henvendelser. Man har ikke gjort en indsats for for alvor at brugerinddrage borgerne. Det er under al kritik, siger 42-årige Stine Brøndum Andersen, som har bosat sig i nærheden af Benløse.

Bliver kørt over Hun er flyttet fra Roskilde for at komme tættere på naturen, og derfor blander hun sig i debatten.

- Jeg er ikke personligt ramt, men jeg bliver indigneret på andre menneskers vegne over, at der er den her følelse af, at folk føler sig kørt over på en måde. Man taler meget om naturbeskyttelse og naturbevaring og rekreative områder, men det bliver lidt nogle pennestrøg fra kommunens side, siger Stine Brøndum Andersen.

Efter høringsfristens udløb 1. oktober behandler kommunen samtlige høringssvar, hvorefter Ringsted Byråd tager endelig stilling til, om forslaget til Kommuneplan 2021 skal vedtages.