Skoleleder Thøger Ottosen har for en sikkerheds skyld valgt at hjemsende fire klasser og fem lærere fra en af skolens bygninger, hvor der er konstateret en coronasmittet. Foto: Thomas Olsen

Privatskole har sendt flere klasser og lærere hjem

Ringsted - 05. november 2020 kl. 12:14 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen

Det er held i uheld, at eleverne på Sct. Joseph Skole er fordelt i flere bygninger på hver sin side af gaden, efter at skolen nu har fået sit første tilfælde af coronasmitte.

- Der er konstateret smitte hos en elev. Vi har håndteret det sådan, at jeg fik besked om smitten onsdag aften, og skrev med det samme til alle elever og forældre, at eleverne i den pågældende bygning med et smittetilfælde er sendt hjem indtil fredag den 13. november, oplyser skoleleder Thøger Ottosen.

Hjemme i skole Sct Joseph Skole har af forsigtighedshensyn sendt fire klasser og fem lærere hjem, fordi de fire klasser hører til i den konkrete bygning med et smittetilfælde og undervises af de fem lærere.

- Eleverne i den konkrete klasse skal, som myndighederne siger, testes efter fire og seks dage og må komme i skole igen, når de har negative testsvar. De øvrige klasser fra den samme bygning er mere sendt hjem som en sikkerhedsforanstaltning. De har ikke undervisning sammen, men de går jo på de samme trapper. Det kan vi ikke lave om på, siger Thøger Ottosen.

Han har i dag kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed og spurgt, om skolen kan gøre mere for at hindre smittespredning.

- De siger, vi har gjort lige, som vi skulle, siger Thøger Ottosen.

Mens eleverne er hjemme, kommer de ikke til at kede sig.

- Vi opretholder almindelig undervisning via internettet. Lærerne er klar og forberedt, så vi sørger for at opretholde et kvalificeret skoletilbud. Idrætslærerne laver også noget, som eleverne kan gøre hjemmefra ud fra de erfaringer, vi har fra nedlukningen i foråret, hvor eleverne for eksempel lavede videoer af, at de dansede derhjemme, forklarer skolelederen.

I hjemkundskab prøver lærerne også at lave noget, eleverne kan gøre hjemme uden at forældrene skal ud at købe en masse råvarer ind.

- Vi vidste jo, at det kun var et spørgsmål om tid, før virussen også ramte os. Det et min oplevelse, at vi alle både elever, forældre og personale er interesseret i at gøre vores bedste for at få det overstået hurtigst muligt. Der er jo ingen, der ønsker at blive smittet med corona eller at smitte andre, siger skolelederen.