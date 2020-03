Se billedserie Henrik Christensen, der til daglig er souschef i Danske Bank i Ringsted underviste eleverne i budget, lån, opsparing og digital sikkerhed. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Privatøkonomi på skoleskemaet skal forebygge gæld hos unge

Tirsdag eftermiddag havde elever fra 7. og 8. klasse på Ringsted Ny Friskole undervisning i privatøkonomi i forbindelse med Pengeugen.

Ringsted - 11. marts 2020 kl. 13:53 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man drømmer om at blive godsejer, tage en pilotuddannelse eller rejse til Japan, så er det godt at have sparet lidt penge op. Men danske unge er ikke altid lige gode til at få pengene til at passe i hverdagen.

En ny undersøgelse af Finans Danmark viser, at næsten hver sjette unge kommer i gældsproblemer, inden de er fyldt 27 år. For en tredjedel af disse bliver problemerne langvarige og kommer til at følge dem i mere end seks år.

Der er færre unge, der havner i RKI som dårlige betalere, men de, som gør, har større gæld end tidligere, siger cheføkonom i Finans Danmark, Niels Arne Dam i en pressemeddelelse.

For at forebygge gældsproblemer hos unge, er det godt at begynde oplysningen i en tidlig alder.

Netop Finans Danmark står sammen med Danmarks Matematiklærerforening bag Pengeugen, som i denne uge finder sted i 762 skoleklasser landet over.

I Ringsted Kommune er Ringsted Ny Friskole som den eneste tilmeldt temaugen. Det er en tilbagevendende begivenhed, fortæller matematiklærer Merete Hansen.

- Vi har været tilmeldt Pengeugen en række gange nu, og er altid glade for det. I udskolingen er eleverne i en alder, hvor de begynder at få fritidsarbejde og tjene penge, og så er det jo vigtigt at have overblik over sin økonomi. Især i den digitale tidsalder med dankort og MobilePay, hvor man ikke på samme måde som med kontanter kan se, når der forsvinder noget, siger Merete Hansen.

Budget holdt i én dag Henrik Christensen, der er souschef i Danske Bank i Ringsted, besøgte tirsdag eftermiddag skolen for at undervise eleverne i 7. og 8. klasse i privatøkonomi, herunder emner som budget, lån, opsparing og digital sikkerhed.

»Jeg har prøvet at lægge budget, men det holdt kun i én dag. Så gad jeg ikke mere.«

Sådan svarede en elev, da Henrik Christensen spurgte til de unge teenageres erfaringer med privatøkonomi. En anden svarede:

»Nogle gange kan det gøre ondt at se, hvad man har brugt penge på.«

Det er der heldigvis råd for. Med udgangspunkt i eksemplet »Frederik« præsenterede Henrik Christensen et tænkt eksempel på et ungt menneskes budget.

- Frederik vil gerne købe et Smart Watch til 1200 kroner. Hvornår på året kan han det?, spurgte souschefen ud i klassen, hvorefter en stribe hænder røg i vejret, og engagementet fra eleverne var generelt højt under oplægget.

- Vi oplever, at eleverne er mere på, når der kommer en person fra 'den virkelige verden' og fortæller, siger Merete Hansen, der over en række uger fortsat vil have fokus på privatøkonomi i undervisningen.