Her ses ejer af Ryg og Sportsklinikken Malene Busk (tv.) og hospitalschef på Aleris-Hamlet Lone Dahl. Pr-foto

Privathospital indgår aftale med ryg- og sportsklinik

Aftalen betyder, at Ryg og Sportsklinikken fra denne dato vil varetage den fysioterapeutiske behandling af patienter, der eksempelvis har fået nyt knæ eller hofte eller patienter, som indgår i medicinske rygforløb på Aleris-Hamlet Ringsted.

- Vi vil fortsætte vores succes fra klinikken i Sorø, hvor vi hver uge ser i omegnen af 200 patienter med forskellige former for rygproblemer. Ud over de individuelle behandlinger vil Ryg og Sportsklinikken fokusere på holdtræning til alle niveauer, siger ejer af Ryg og Sportsklinikken Malene Busk i en pressemeddelelse.