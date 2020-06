Billedet her er fra gallaaftenen i 2018. Foto: Anders Ole Olsen

Prisvindere fejres på beskeden vis

Byrådet i Ringsted har besluttet, at der på grund af coronavirus ikke bliver holdt en stor gallafest for kommunens frivillige i år. Festen var oprindeligt fastsat til fredag 20. marts, men det satte udbruddet af coronavirus en brat stopper for.