Prisvindende orkester spillede Beethoven i børnehøjde: »Det var intenst«

Det er næsten 200 år, siden han døde, men Beethoven lever i bedst velgående. Torsdag formiddag genopstod komponisten, da Danmarks Underholdningsorkester lagde vejen forbi Ringsted Kongrescenter med fortælleglad skolekoncert.

Ringsted - 03. september 2020

Først skulle man tro, at skolebørnene var til fødselsdagsfest i McDonald's puderum.

Tumult, grin, stoleklap og alle de lyde, der opstår, når flere børn i mange aldersgrupper er samlet under samme tag. At klassisk musik - her Beethoven - er for alle, demonstrerede den hurtige tavshed, der pludselig opstod, da musikken lød fra Danmarks Underholdningsorkester.

Violinerne begyndte at file, bassen gungrede sammen med pauken, og blæserne sang som høje, lette pust mod det åbne.

Åben mund og polypper havde børnene også, og henført lyttede de til den klassiske musik, som var de med et trylleslag havnet i en anden verden. Pludselig afbrød en stemme det hele.

Det var orkesterets børne- og projektudvikler Christine Skou, der som fortæller diskede op med et miniportræt af Beethoven (stikord: ungkarl, geni, døv, rockstjerne), der i år fylder 250 år. På sidelinjen fortalte hun om den aldrende jubilar, mens musikalske highlights fra hans karriere tonede frem imellem alle ordene.

Det er langt fra første gang, Danmarks Underholdningsorkester giver sig i kast med den navnkundige tyske komponist. Tværtimod har orkesteret nærmest specialiseret sig i Beethovens ni symfonier, siden sparekniven skar det væk fra DRs musikalske ensembler i begyndelsen af 2015.

Det 42 mand høje orkester beholdt dog deres (tro)faste chefdirigent Adam Fischer, der som selvstændigt og fondsstøttet orkester har spurtet land og rige rundt med Beethoven-Marathon, Mozart og alle de andre gamle old boys.

Vandt stor pris I det hele taget er det den klassiske musik - og særligt Beethoven og Mozart - som er deres musikalske kendemærke. I går den 2. september modtog Danmarks Underholdningsorkester én af de største priser, man kan opnå som klassisk orkester, nemlig en såkaldt »Opus Klassik«.

- Det betyder rigtigt meget for orkesteret. Det er en kæmpe kadeau til chefdirigenten og orkesterets store Beethoven-arbejde, sagde Henrik Vagn Christensen, der var dagens gæstedirigent.

- Der er ingen tvivl om, at prisen kommer til at booste kendskabet til orkesteret herhjemme såvel som ude i verden. Det kommer til at åbne en masse døre for orkesteret, men vi fortsætter selvfølgelig også med at spille skolekoncerter.

Det var ikke en hvilken som helst klassisk koncert. Da den første halve time ud af to var gået, kunne man godt mærke, at koncentrationen hos skoleeleverne var ved at falde. Puslelyde, klap og grin lød fra stolerækkerne. Og det var også helt fint, som Christine Skou sagde, men:

- Det vigtigste lige nu er jeres ører. Og dem skal I bruge til at lytte med, og så er det okay, hvis man falder i søvn, sagde hun.

Og straks var det som om skoleelevernes øjne igen var på orkesteret, der i midten af kongrescenterets mørke rum fyrede den ene klassiker af efter den anden.

Helt afgørende at få børnene med Ifølge gæstedirigent Henrik Vagn Christensen er det helt afgørende at få børn og unge med.

- Vi håber alle sammen på, at de kommer ind og hører os, når de bliver voksne. Sådan en dag som i dag forsøger vi at så et frø, der helst skal spire og blive til en klassisk lytter, sagde Henrik Vagn Christensen og tilføjer:

- Musikken kan godt stå alene, men jeg tror også, det er vigtigt, at musikken formidles i øjenhøjde med publikum.

Danmarks Underholdningsorkester har tidigere heddet DR Underholdningsorkester, men blev nedlagt i 2015, da public service-mediet skulle slankes.

Elias Larsen og Asger Mathiesen, der begge går i 8. klasse på Vigersted Skole, så i hvert fald Beethoven i øjnene på en anden måde, end de hidtil har gjort.

- Vi kendte selvfølgelig godt Beethoven og hans kendte værker i forvejen, men nu har vi da virkelig lært ham at kende, sagde Elias Larsen, inden klassekammeraten overtog:

- Jeg troede ikke, at det ville blive så intenst. Det er ret vildt, hvordan så mange musikere kan arbejde så godt sammen.

Begge skoleelever lytter ikke til Beethoven til daglig, men dagens koncert har måske vakt fornyet interesse.

- Det var mere spændende, end lige først troede. Og det fungerede godt, at der var historier indimellem musikken, sagde Elias Larsen, inden Asger Mathiessen fik sidste ordet.

- Min morfar lytter stadig til ham, men det gør vi ikke. Det er dog vigtigt at holde musikken i live, for det er en stor del af vores musikhistorie.