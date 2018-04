Billedet her er fra 2005, hvor boldbanen i Gyrstinge først kom på tegnebrættet. Foto: Hans-Jørgen Jørgensen

Prislap på 1,5 millioner kroner accepteres af byrådet

Ringsted - 17. april 2018 kl. 14:13 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet i Ringsted Kommune har valgt at smile og betale for de 11.000 kvadratmeter, den længe planlagte boldbane i Gyrstinge skal ligge på.

Prisen er besluttet af Overtaksationskommissionen, der efter over 10 års sagsbehandling endelig har fundet en pris. Man valgte at betale for at sætte skub i sagen.

- Vi mener at, nu skal vi have en afslutning på sagen. Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at Overtaksationskommissionen har sat en så meget større værdi på, end der oprindelige var sat fra Taksationskommissionen, men det må vi tage til efterretning. Vi har ikke lyst til at skulle igennem en endnu mere langvarig sag. Nu må det være på tide, at vi få en boldbane i Gyrstinge, siger borgmester Henrik Hvidesten (V).

Han fortæller, at hele byrådet står bag beslutningen, men han kan ikke referere fra debatten, da alt andet end afgørelsen og sagsfremstillingen er lukket for offentligheden.

Prisen for arealet endte i overtaksationskommissionen, fordi man ikke kunne blive enige om en aftale mellem ejer og kommune. Ringsted Kommune ville give 556.000 for jorden, mens ejeren forlangte op mod 2,8 millioner kroner for arealet.