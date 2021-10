Premiere på den nye James Bond-film sætter et punktum for coronaen

Se billedserie Som det første inden for døren i Moviehouse blev man mødt af en smokingiklædt ung mand, der bød på et glas champagne. Foto: Mie Neel

Ringsted - 01. oktober 2021 kl. 13:19 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

Torsdag var en særlig dag. Både for fans af James Bond og for Morten Stefansen, direktør i Moviehouse i Ringsted. For gårsdagens premiere på No Time To Die (James Bond 25) er en, der betyder lidt mere for biografdirektøren end så mange andre.

- Det er den mest ventede film for mig. Den, jeg har været mest spændt på, siger biografdirektør Morten Termansen.

Ikke fordi han er kæmpe James Bond-fan, men fordi filmen har en særlig betydning for ham og Moviehouse.

Filmen skulle have haft premiere 4. april 2020 og været en af de film, der skulle sørge for en god start for biografen, der åbnede i december 2019. Men udbruddet af coronavirus udskød filmens premiere to gange - og hvad der skulle have været en formidabel begyndelse for den nye biograf, blev til en nedluknings-nedtur.

Men som Morten Stefansen siger:

- Nu er den her endelig. Det er en helt speciel dag for os.

Ultimativ Bond-biograf Og det skulle markeres. Så torsdag var den røde løber rullet ud foran indgangen, indenfor stod en tjener i smoking og bød alle gæster på et glas bobler, og alle øvrige ansatte var også iført smoking.

Ifølge Morten Stefansen passer en James Bond-film perfekt til at blive set i Moviehouse. På premieredagen og de efterfølgende dage er filmen da også programsat til at spille mellem 9 og 11 gange om dagen.

- Det er en film, der matcher den oplevelse, vi gerne vil give vores gæster, siger han og viser rundt i biografens store sal med plads til 144 gæster.

Her er veloursæder, der kan lænes tilbage, og et lille bord til de indkøbte snacks og drikkevarer.

- Kongestil over det hele. Det er den ultimative James Bond-biograf, siger direktøren.

Ude i foyeren står han og kigger sig lidt omkring. Her er mennesker i alle afskygninger; ældre ægtepar og grupper af unge venner. Alle for at se, om James Bond også klarer skærene denne gang.

Han er glad og lettet, siger han. Over at biografen i det hele taget er blevet taget "sindssygt godt imod", over at James Bond-filmen endelig har premiere og sælger godt, og over, at han kan drive en biograf uden en masse coronatiltag.

- Det markerer et punktum for corona, siger han.