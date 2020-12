Mette Marbæk er klar til at holde årets julegudstjeneste. Foto: Bodil Pinholt

Præst: Jeg kan godt mærke ansvarets tyngde

Ringsted - 19. december 2020 kl. 11:10 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

I Haraldsted og Allindemagle sogne ved Ringsted nøjes man med én gudstjeneste og livestreamer begivenheden.

Der er taget alle tænkelige forholdsregler i forhold til julegudstjenester i Haraldsted og Allindemagle sogne. Her har man besluttet kun at holde en enkelt julegudstjeneste juleaftensdag. Til gengæld bliver den live-transmitteret, så dem, der ikke kan være til stede, kan følge med hjemmefra. I øjeblikket debatteres det, om det vil være bedre at aflyse julegudstjenesterne landet over for at undgå omfattende smitte.

Flere melder fra Den del vil sognepræst i Haraldsted og Allindemagle sogne Mette Marbæk ikke forholde sig til. Men hun er klar til at holde julegudstjenesterne som planlagt:

- Jeg vil ikke svare på, om man bør aflyse. Vi forholder os til, hvad vi skal, og at vi har ansvar for at afholde gudstjenester sikkert, lyder det fra sognepræsten, der opmærksomt følger debatten.

Flere melder fra - Men jeg kan da godt mærke ansvarets tyngde. Det handler om, at jeg har fået en opgave, som jeg udfører efter den vejledning, jeg har fået. En del af ansvaret er at gøre det, så det er trygt og ordentligt.

Nogle stiller spørgsmålstegn ved, om det er rigtigt at gennemføre gudstjenesterne eller, om der er fare for sprede coronavirus til mange på én gang. - Jeg kan godt mærke den uro, der er i nogle grupper. Men jeg er ikke virolog. Jeg er præst, siger Mette Marbæk, der har lukket for tilmeldinger til gudstjenesten den 24. december. Men samtidig er der begyndt at komme afmeldinger igen. Så måske er det hele selvregulerende.

Deler erfaring Mette Marbæk har også læst om sognepræst i Havdrup, Kristine Stricker Hestbech, der offentligt har fortalt om, hvordan en række personer i hendes sogn blev smittet efter kirkelige begivenheder herunder en gudstjeneste. - Hun har haft en erfaring, som hun deler med os andre, og det synes jeg er fint. Jeg har bare ikke haft en sådan erfaring, så det kan jeg ikke udtale mig om. Der er gudstjeneste i Haraldsted Kirke den 24. december klokken 14.