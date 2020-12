Poul Krebs gæster Ringsted på efterårsturné i 2021

Han har i løbet af sin karriere skrevet over 500 sange, spillet mere end 1000 koncerter og udgivet utallige albummer, som tilsammen er solgt i over en million eksemplarer.

Nu drager Krebs på tour, akkompagneret af Danmarks Underholdningsorkester, for at levere musikalske oprejsninger til efterårslandet.

Danmarks Underholdningsorkester er garant for kontinuerligt at rykke grænserne for, hvad et klassisk orkester egentlig kan. Nysgerrighed, fleksibilitet og kunstnerisk dygtighed er buzzwords som orkestret gennem mere end 70 år har fornyet og forfinet.