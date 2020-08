Positiv tendens fortsætter: Kun en ny smittet i Ringsted

Med nul nye smittetilfælde onsdag og et enkelt smittetilfælde torsdag er der kommet godt styr på smitteudbruddet i Ringsted Kommune.

- Faren er ikke drevet over i Aarhus, men der er færre nye tilfælde, end vi har set på det seneste, så der er grund til at være forsigtig optimist. Til gengæld ser det ud til, at der er kommet styr på udbruddet i Ringsted, hvor der har været ganske få tilfælde de seneste dage, siger han.