Populært gå-i-byen-sted har skænket sidste fadøl

Sådan skriver Jette Edelmann i et Facebook-opslag, og gør det samtidig klart, at den populære bar i Sct. Hansgade lukker.

Sammen med sin mand Kenneth Edelmann har hun drevet Baghuset i over to år, men efter et 2020 med skiftevise op- og nedlukninger og så godt som intet natteliv, har ægteparret ikke set anden mulighed end at lukke.

- Det har været et hårdt år, og der er lange udsigter til bedring. Vi lever af nattelivet, men det er der ikke noget af, skriver Jette Edelmann som årsag til lukningen.