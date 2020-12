Først var de at se oppe på lærredet i "Julemandens Datter 2", men bagefter sad børnestjernerne Ella Testa Kusk og Bertil Smith rigtigt levende ved et bord foran det store lærred. Det gav filmen noget ekstra kolorit, når man kan få to rigtige autografer med hjem. Foto: Thomas Olsen

Populære børneskuespillere kom med held til plads nummer fire

De er på rundtur til flere biffer for at møde publikum og skrive autografer, og Moviehouse var pudsigt nok dagens biograf nummer fire på rundturen, fortalte børneskuespillerne Ella Testa Kusk på 14 år og Bertil Smith på 12 år.

Familien sad på fire pladser på række tre, da de to børnestjerner kom ind i salen foran det store lærred. Skuespillerne begyndte med at trække lod efter en vinder af en gave mellem alle solgte pladser til filmen.

- Jeg ville ellers ikke side på plads 4, for jeg ville gerne sidde ved siden af Per. Men jeg bøjede mig, fortalte Tess, da hun havde været nede foran lærredet og hente sin gave og en stor filmplakat, som børnestjernerne skrev autografer på.

Tess kom tilbage på plads fire med en hue, et tørklæde, en madkasse med træbestik, et stofmundbind og en taske altsammen præget med billeder og logo fra filmen.

Så blev det også spændende for de to brødre Waldemar og Daniel, der gjorde deres bedste for at charmere sig til en af tingene fra den heldige Tess.