Privatskolen Sct. Joseph Skole har på 14 dage oplevet tre smittetilfælde, som mandag lukkede skolen ned og sendte personale og elever hjem. Skoleleder Thøger Ottosen glæder sig over den omstillingsparathed, elever og lærere ligger for dagen.

Populær privatskole har sendt alle elever hjem

Et slags »mini-superspreder-event« kan man kalde det, for efterfølgende blev én af lærerne testet positiv med coronavirus og skolen måtte lukke ned og sende personale og elever hjem til online-undervisning fra mandag - dog uden flere smittetilfælde indtil videre.

- Den pågældende lærer er en central person på skolen, så vi har været i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, som har vurderet, at det var bedst at lukke skolen og sende eleverne hjem, siger Thøger Ottosen, skoleleder på den populære privatskole på Dagmarsgade i det centrale Ringsted, der holder lukket, indtil alle lærere og nærmeste kontakter er blevet testet.