Populær ketsjersport kommer til byen

80 procent tennis og 20 procent squash.

Sådan beskrives padeltennis, der som en krydsning mellem tennis og squash kom til Danmark fra Spanien i 2007. Dengang var der bare en enkelt padeltennisbane, i dag er der 213 baner i hele landet – og snart bliver der føjet yderligere to til i Ringsted.

Mens landsbyen Jystrup netop har fået bevilget midler til en enkelt bane igennem Landsbyforums helhedsplanpulje, har to lokale ringstedere netop købt byggegrund til et nyt padelcenter et – endnu – ukendt sted i Ringsted by.

- Vi kan med glæde fortælle, at vi åbner lækkert center i løbet af sensommeren. 4 doublebaner og en singlebane i nybygget hal, samt 2 udendørsbaner, skriver tømrermester Rasmus Scheibel og lektor ved Sorø Akademi Brian Oechsler-Christensen, der står bag det lokale center.

Det er planen, at makkerparret vil åbne klubben i samarbejde med jyske Padel Club Danmark.

- Vi er et godt stykke i processen, men vi afventer lige det sidste, før vi kan melde noget endeligt ud, siger Rasmus Scheibel.