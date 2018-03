Hans-Jakob Bjørn Christoffersen (th.) og Frank Peter Månsson (i midten) erklærede fra scenen, at de vil fortsætte med at udvikle Café Skema, og duoen er klar til at gå efter at vinde Erhvervsprisen om tre år. Foto: Thomas Olsen

Populær cafe vinder iværksætterpris

- Den her pris betyder meget for mig. Det er et stort skulderklap, og vi glæder os til i de kommende år at cementere Skema som et kulturelt mødested, der fremover skal kunne favne en endnu bredere vifte af tilbud til vores kunder, sagde Hans-Jakob Bjørn Christensen.