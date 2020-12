Mange stod i kø ude på gaden, mens de ventede på deres pizzaer tirsdag aften. Foto: Jens Wollesen

Populær åbning af nyt pizzeria endte i kaos

Ringsted - 22. december 2020 kl. 21:38 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Åbningen af Dominos nye pizzeria i Ringsted blev tirsdag så stor en succes, at personalet slet ikke kunne følge med. Flere kunder på stedet beretter over for sn.dk og på Facebook, at de har ventet i timevis på at få deres pizzaer, der i dagens anledning blev solgt til 40 kroner stykket.

Flere kunder har i løbet af aftenen givet op og er i stedet søgt imod andre spisesteder. Blandt dem er familien Blum, som bestilte pizzaer klokken 15.55 til afhentning klokken 17.30. På trods af den lange frist var pizzaerne ikke klar, da familien kom til restauranten på hjørnet af Sct. Hansgade og Køgevej.

»Vi fik at vide, at pizzaerne var en halv time forsinkede, så vi valgte at køre ud for at handle imens. Da vi kom tilbage klokken 17.55, var der fortsat varierende meldinger om ventetiden på oversigtstavlen, men klokken 19.10 havde vi fortsat ikke fået vores mad«, beretter Lars Milton Blum i sit Facebook-opslag.

Løb tør for dej flere gange Personalet meddelte herefter, at de var løbet tør for dej. Familien valgte derfor at annullere deres bestilling og i stedet køre hen til et andet pizzeria for at hente aftensmad.

- Gud hjælpe mig om ikke Dominos ringer klokken 20 og fortæller os, at vores pizzaer er klar. Det er jo helt gak, fortsætter Lars Milton Blum.

Personalet havde i mellemtiden fundet mere dej, så den annullerede ordre kunne fuldføres.

Ventede over 24 timer Knap så heldig var sn.dks fotograf Jens Wollesen, der ellers havde været forudseende og havde bestilt og betalt sine pizzaer online mandag aften til udlevering tirsdag klokken 19.

- Da jeg nåede frem til restauranten, stod der på informationstavlen, at mine pizzaer var færdige om 99 minutter. Jeg mistede tålmodigheden og bad dem om at levere pizzaerne til min bopæl, men de var stadig ikke leveret klokken 21, fortæller han.

En halv time senere fik han besked fra Dominos om, at de var løbet tør for dej, men at han kunne komme og hente et par af de uafhentede pizzaer i restauranten. Da han nåede frem, fik han dog i stedet tilbudt friske pizzaer til de rumlende maver.

Det har tirsdag aften ikke været muligt at få en kommentar fra Dominos til begyndervanskelighederne i forbindelse med åbningen i Ringsted.