Pop-up butik er åbnet i RingStedet

Tøjbutikken MB Fashion slog mandag dørene op for en ny midlertidig butik på siden af butikscenteret Ringstedet, hvor fitnesscenteret Fit og Sund før havde til huse.

Den rigtige butik i butikscenteret må ikke holde åbent endnu og derfor har indehaver Charlotte Rosenlund tænkt kreativt, og der er rigelig med plads til, at andre butikker kan komme til, påpeger butikschefen.

Hun håber på, at to-tre andre butikker vil slutte sig til hen over den kommende tid.

- Allerede i dag har vi haft en del kunder, så det er lovende. Vi har en del nedsatte varer på hylderne, så det er bare med at komme ned og gøre sig et fund eller to, siger Charlotte Rosenlund.