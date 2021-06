Se billedserie Torben Lilliedal, Total Poolservice viser hvor let det er at styre temperaturen i det mobile spabad. Foto: Kim Rasmussen

Poolfirma ruller ud med mobilt spabad

Ringsted - 08. juni 2021 kl. 16:30 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Går man og drømmer om et udendørs spabad, er det nu muligt at afprøve om drømmen holder, for Total Poolservice på Næstvedvej 218, har nu fået et mobilt spabad, som kan lejes.

Det er et spabad, der kan rumme seks store voksne eller 12-13 teenagere. Opvarmningen sker med diesel og det er termostatstyret. Det tager højst to timer fra badet er stillet op til vandet er varmet op.

Det mobile spabad er produceret af Thomas Birkeballe, der arbejder for det finske firma Rex Nordic, som producerer vildmarksbade.

Selve spabadet er det finske produkt, men trailerkonceptet er Thomas Birkeballes.

Ideen til det rullende spabad fik han, fordi han havde set på nettet, at mange føler sig snydt, når de har købt spabade. Dermed tik han i gang med at lave et spa på trailer.

Herfra begyndte tankerne at løbe med hensyn til, hvad et rullende spa kan bruges til. Det kan for eksempel være til campingpladser, supplement til sommerhusudlejning eller som familieinvestering. Mulighederne er mange.

Thomas Birkeballe lægger stor vægt på, at sikkerheden er i top. Der er ingen skorsten, som børn kan rende ind i, og der er en sikker trappe og rækværk samt lys, så det er sikkert at komme i og op af vandet. Det er støtteben på traileren, så alt er stabilt.

- Det er dejligt at sidde i, for der er spadyser i bunden, forsikrer Thomas Birkeballe.

Det er luftmassage og vandet renses undervejs. Varmeanlægget giver hverken røg, eller lugtescener.

- Vi udvider hele tiden med gode ideer, siger Torben Lilliedal, Total Poolservice, der er hovedforhandler af det mobile spabad.

Han har netop fået det første til udlejning, og han har bestilt to mere - men de skal lige bygges først.

Spabadet kan købes eller lejes. Kunden bestemmer selv, hvor længe de vil leje, det kan være en enkelt dag, en weekend eller længere, alt efter behov. Det kan for eksempel være til en studenterfest, venindeaften eller familiefest.

- Det er luksus, det er hygge og samlingspunkt, siger Thomas Birkeballe.

- Det bliver stort, det er jeg ikke i tvivl om. Man skal være der, hvor vandet bølger, siger Torben Lilliedal.

I det hele taget oplever Total Poolservice, at alt med pools og spabade vækster voldsomt. Det seneste år har der været en vækst på 250 procent, og salgskurven forventes at fortsætte i opadgående retning, nu hvor coronaen har sat en dæmper på rejseaktiviteterne.

Total Poolservice planlægger også at forbedre de fysiske rammer i sit firma. Torben Lilliedal, der hidtil har været lejer, har nu købt lokaliteterne på Næstvedvej 218.

På fredag den holder Total Poolservice åbent hus med pølsevogn og forfriskninger for betalende kunder klokken 12-16, hvor de kan se det rullende spabad. Der vil også være konkurrence med mulighed for at vinde en lille pool.