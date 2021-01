Politisk glæde over social boble i vækst

- Vi er rigtigt glade for, at vi troede på Boblberg. Den relativt store tilslutning bekræfter os bare i, at det var godt, vi fik det med til budgetforhandlingerne trods protester omkring prisen, siger det konservative byrådsmedlem om det digitale fællesskab, der tilbyder brugerne nye sociale kontakter gennem interessefællesskaber på tværs af kommunegrænse og alder.

- Der var en del, der sagde, at 84.000 kroner var penge ud ad vinduet, men set i tilbageblikket har tilslutningen bare bekræftet os i, at der brug for den slags fora for at understøtte fællesskaber og foreningslivet.